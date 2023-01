Früherer Walzbachtaler Bürgermeister Siegbert Heckmann ist gestorben

Siegbert Heckmann ist tot. Der frühere Bürgermeister der Gemeinde Walzbachtal ist am 28. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 14. Januar, um 13 Uhr in der Evangelischen Kirche in Wössingen statt.

Der CDU-Politiker Heckmann war von 1971 bis 1987 erster Bürgermeister der neu fusionierten Gemeinde Walzbachtal. In seine Amtszeit fielen der Aufbau einer Gemeindeverwaltung sowie die Erschließung zahlreicher Wohn- und Gewerbegebiete. Weitere Meilensteine waren der Ausbau der Ortsdurchfahrt L559 Richtung Weingarten und die Ortsumgehung der B392 in Wössingen.

Heckmann, der von 1971 bis 1989 Mitglied im Kreistag des Landkreises Karlsruhe war, wurde für seine Verdienste mit der Ehrenmedaille und der Freiherr-vom-Stein-Medaille des Gemeindetags sowie der Feuerwehrmedaille in Gold des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet. 2011 erhielt er den Ehrenteller der Gemeinde Walzbachtal.