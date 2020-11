Die Siegels sind Hobby-Züchter

Baden-Badener ziehen Alpaka in der Waschküche auf - jetzt sind es schon sieben Tiere

Versteckt in Baden-Baden wohnen sieben Alpakas auf der Wiese hinter dem Haus von Familie Siegel. Die Eheleute ziehen die Tiere auf, bieten Führungen an und stellen Seife aus der Wolle her.