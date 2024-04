Bart-Weltmeister ehrt in Baden-Baden den „Bartträger des Jahres“

Der Bart von Jürgen Burkhardt ist ein absoluter Hingucker. Auch in Baden-Baden fällt der fünffache Bart-Weltmeister damit auf. Seine Anwesenheit in der Bäderstadt hat einen Grund: Burkhardt ehrt den „Bartträger des Jahres“.

Wo Jürgen Burkhardt auch ist, er fällt auf. Sein kunstvoll gestalteter Bart zieht Blicke regelrecht an. Da ist Baden-Baden keine Ausnahme.

Der passionierte Bartträger trägt seinen Bart im Alltag am liebsten zu zwei Rollen gestylt. So wie bei seinem Tagesausflug aus dem Schwäbischen nach Baden-Baden. In der Stadt an der Oos in Mittelbaden hat der fünffache Bartweltmeister eine Mission.

Sightseeing vor der Würdigung

In der mit dem Welterbe-Titel dekorierten Stadt kürt er mit Vertretern des Bartclubs „Belle Moustache“ den „Bartträger des Jahres“. Zunächst ist aber Sightseeing angesagt, unter anderem im Kurgarten und Kurhaus.

Wir sind der erfolgreichste Bartverein der Welt. Jürgen Burkhardt

Bartverein „Belle Moustache“

„Belle Moustache“ ist nicht irgendein Bartclub. Der Verein aus Leinfelden-Echterdingen ist wohl der erfolgreichste Bartclub der Welt. Vereinspräsident Burkhardt lässt daran keinen Zweifel: „Wir sind der erfolgreichste Bartverein der Welt!“

„Belle Moustache“ – der FC Bayern München der Bartträger. Nur mit viel weniger Mitgliedern. Mit 17 fing der Vereinspräsident im Jahr 2002 an. Inzwischen sind es um die 90.

Allein bei der Bartweltmeisterschaft im vergangenen Jahr gewannen Vereinsmitglieder sechs Titel. Ferner holten Clubvertreter vier Vize-Weltmeistertitel und drei dritte Ränge.

Bei der außergewöhnlichen Gesichtsbehaarung von Burkhardt drängt sich eine Frage regelrecht auf: Wie viel Zeit nimmt das Bart-Styling bei ihm im Alltag ein? „Im Regelfall eine halbe Stunde“, antwortet der mehrfache Bart-Weltmeister.

Bei Titelkämpfen kommt er mit diesem Zeitraum aber nicht aus. „Bei Wettbewerben sollte man nicht auf die Uhr schauen“, sagt der vielfach ausgezeichnete Bartträger.

Trio repräsentiert Verein an der Oos

Mit Burkhardt ist Vereins-Vizepräsident Otto Neuberger nach Baden-Baden gekommen. Man ahnt es: Auch er ist passionierter Bartträger und ebenfalls ein Titelträger.

Seit mehr als 20 Jahren bildet der Mann mit seiner Frau das „Krautkönigspaar“. Damit repräsentiert das Duo das weit über Leinfelden-Echterdingen hinaus bekannte Filderkrautfest.

Bart-Weltmeistertitel für Frau ist kein Aprilscherz

Selbst die Dritte im Bunde der Baden-Baden-Besuchsgruppe trägt einen Bart-Weltmeistertitel: Anita Hildebrandt aus Reutlingen. Das ist kein Aprilscherz: Es gibt tatsächlich eine Damen-Kategorie.

Hildebrandt ist Weltmeisterin „realistischer Schnauzbart“. Burkhardt klärt auf: „Es ist kein echter Bart!“ Die Familie Hildebrandt kann auch einen echten Bart-Vize-WM-Titel vorweisen. Den gewann Ehemann Bernd.

Jetzt kann sich auch TV-Moderator Michael Antwerpes über einen Bart-Titel freuen. „Wir schauen nach vorbildlichen Bartträgern“, erläutert Burkhardt. In diesem Jahr fiel die Wahl für den Ehrentitel „Bartträger des Jahres“ auf den Moderator von Sportsendungen.

Antwerpes präsentiert zudem die Quiz-Show „Sag die Wahrheit“ des Südwestrundfunks (SWR). Sein ehrenamtliches Engagement für soziale Projekt hat die Jury neben dem „charmanten Kinnbart“ des 61-jährigen Moderators beeindruckt.

„Oscar der Bartträger“ im Funkhaus überreicht

Bei der Aufzeichnung einer neuen Folge in Baden-Baden wurde Antwerpes im Funkhaus in der Bäderstadt gewürdigt. Ganz fremd waren sich die Besucher des Bartclubs und der Moderator übrigens nicht.

Burkhardt und Hildebrandt waren schon Kandidaten in der Quiz-Show, bestätigt das Duo. Es war auch nicht die erste Verleihung des Ehrentitels in der Bäderstadt. Im Jahr 2007 bekam Handball-Bundestrainer Heiner Brand die Auszeichnung vor der ZDF-Sendung „Sportler des Jahres“ im Kurhaus Baden-Baden.

Antwerpes ist jetzt nicht nur Besitzer einer individuell gestalteten Bart-Skulptur. Der Fernsehmann ist zudem Ehrenmitglied des Bart- und Kulturclubs im Schwäbischen.

In der Vergangenheit waren auch schon Fernsehkoch Horst Lichter, Designer Harald Glööckler, Handball-Torwart Andreas Wolff, Schauspieler Mario Adorf und zuletzt DJ Ötzi „Bartträger des Jahres“.

„Bart der Geschichte“: Robert Bosch

Posthum wurde zudem Robert Bosch der Titel „Bart der Geschichte“ zugesprochen. Die Basiskonstruktion der Haarschneidemaschine Forfex haben den Beginn einer damals neuen Sparte bei der Firma Bosch verkörpert, heißt es in der Würdigung.

Am Sitz des Bartclubs „Belle Moustache“ in Leinfelden Echterdingen ist auch der Sitz der heutigen Robert Bosch Power Tools GmbH, teilt der Verein mit.