Bauarbeiten in Baden-Baden fordern einen langen Atem

Die Bauarbeiten an der Lichtentaler Straße in Baden-Baden haben begonnen und sollen bis voraussichtlich 2022 dauern. Doch auch danach wird der Verkehr erst einmal nicht wie gewohnt laufen.

Der Anfang ist in der Lichtentaler Straße gemacht, allerdings brauchen Anwohner und Verkehrsteilnehmer noch einen langen Atem, denn der dritte Bauabschnitt im Sanierungsgebiet Südliche Neustadt zieht sich.

Voraussichtlich im Dezember 2022, also erst in 16 Monaten, wird der Abschnitt zwischen Weinbergstraße und Du-Russel-Straße fertig sein. So lange muss der Verkehr über die Maria-Viktoria-Straße und die Ludwig-Wilhelm-Straße umgeleitet werden.

Und: Auch danach sind „normale“ Verkehrsbeziehungen nicht möglich, denn die Sanierung der Südlichen Neustadt wird sich mindestens bis ins Jahr 2025 hinziehen.