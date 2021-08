Locker und entspannt war die Atmosphäre beim Flohmarkt in der Kaiserallee in Baden-Baden. Organisator Klaus Scheppe freute sich, dass „es nach dem Lockdown wieder richtig losgeht“.

Es sammelt sich immer etwas an in Keller und Speicher. Da braucht sich Angelina Kehr-Fasulo beim Suchen nicht wirklich anzustrengen. Längst ist die Flohmarkt-Leidenschaft der Rastatterin im Freundes- und Familienkreis so bekannt, dass immer Nachschub eintrifft. An ihrem Stand in der Kaiserallee ist folglich stets für neue Ware gesorgt.

Schmuck, feine Kleider, Porzellan und vieles, um einfach darin zu stöbern, sich inspirieren zu lassen, vielleicht um im Anschluss die eigene Deko zuhause ganz einfach mal auf den Kopf zu stellen. Obendrein ist ihr Stand, den sie sich seit Jahren mit ihrer Freundin Silke teilt, auch mal gut, um Stammgästen eine kleine Verschnaufpause zu gönnen, erklären die Frauen lachend, als Marita Heim angesichts des warmen Sonnenscheins beim Eintreffen erst einmal kräftig durchatmen muss.

Schnell wird auf einen der eigens mitgebrachten Hocker verzichtet und Platz angeboten. Und dann geht es auch schon wieder besser.