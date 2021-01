Trotz eigens ausgewiesener Flächen ist die Situation in manchen Baden-Badner Straßen angespannt und Anwohner finden keinen Stellplatz. Die Stadt denkt dennoch über eine Preiserhöhung nach.

Die Autos in der Balzenbergstraße parken dicht an dicht. 260 Baden-Badener haben einen Bewohnerparkausweis und dürfen ihren Wagen für rund 30 Euro im Jahr an der 750 Meter langen Straße abstellen. Vor allem tagsüber wird es eng, denn zwischen 8 und 18 Uhr darf jeder mit Parkscheibe eine Stunde kostenlos sein Auto abstellen.

„Die Lage ist kritisch“, meint eine Ortskundige. Zusätzlich zu den zeitlich begrenzten Plätzen gibt es vor der Häusergruppe mit den Nummern 32 bis 40 öffentliche Parkplätze. „Die sind meistens mit Stadtbesuchern belegt, so dass die Besucher gezwungen sind, auf das Anwohnerparken zurückzugreifen.“ Obwohl das Ordnungsamt regelmäßig kontrolliere, sei es dennoch eng.

Offizielle Parkplätze, die für Besucher der Anwohner reserviert sind, gibt es nicht. Diese Art von Stellplätzen dürften auch nicht eingerichtet werden, heißt es von der Stadtverwaltung.