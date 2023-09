Mit Alanis Morissette und Ed Sheeran

Bildergalerie erinnert an besondere Momente aus fast 30 Jahren New Pop Festival in Baden-Baden

Ein Blick zurück in die Geschichte: Die Galerie zeigt Bilder mit Eindrücke vom New Pop Festival in Baden-Baden aus den vergangenen. Premiere des Musikspektakels war im Jahr 1994. Das nächste Festival startet am Donnerstag, 14. September 2023.