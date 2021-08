Sommerrätsel 2021 - Auflösung 4

Der kostbare Chormantel war Teil des Brautkleids von Großherzogin Stéphanie von Baden

In Teil 4 des BNN-Sommerrätsels ging es um einen kostbaren Stoff. Er führte ein Leben als Courschleppe und wurde dann in ein Priestergewand umgenäht. Der Chormantel hängt heute im Museum des Klosters Lichtenthal in Baden-Baden.