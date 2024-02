In der Baden-Badener Kurhausgarage in der Kaiserallee haben am Dienstagmittag drei Autos gebrannt. Durch die Flammen war die Garage völlig verraucht. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Brand in Baden-Badener Kurhausgarage: Kurhaus teilweise geräumt

Nach ersten Erkenntnissen ist um kurz nach 12.30 Uhr ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache in der Tiefgarage in Brand geraten. „Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über. Bei allen Autos handelt es sich um Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Durch den Brand war die Garage stark verraucht“, heißt es in einer Meldung der Stadt.

Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Um die Garage zu entrauchen, kommt der Großlüfter der Feuerwehr aus Rastatt zum Einsatz.

Aktuell sind alle Zugänge gesperrt, das Kurhaus wurde teilweise geräumt. Die Kaiserallee ist für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand.