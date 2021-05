Zwei Monate nach dem Brandanschlag auf die St. Bernhard-Kirche in Baden-Baden meldet die Polizei eine weitere mutmaßliche Brandstiftung am Gebäude.

In der St. Bernhard-Kirche in Baden-Baden ist womöglich zum zweiten Mal Feuer gelegt worden. Wie das Polizeipräsidium Offenburg berichtet, hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Seiteneingang gebrannt. Sie spricht von einer „mutmaßlichen Brandlegung“ zwischen 20 Uhr und 9.30 Uhr.

Das Feuer ist nach Angaben eines Polizeisprechers von selbst ausgegangen oder von unbekannter Seite gelöscht worden. Einen Feuerwehreinsatz gab es nicht.

Die Seitentür wurde bei dem Brand beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei befasst sie sich auch mit der Frage, ob ein Zusammenhang zum Brandanschlag am 25. März bestehen könnte.