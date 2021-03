Brandanschlag und Schmierereien an Baden-Badener Kirche St. Bernhard

Die Höhe des Sachschadens nach einem Brandanschlag auf die Kirche St. Bernhard in der Weststadt steht noch fest. Auch die Hintergründe sind unklar. Der Staatsschutz ermittelt wegen einer Schmiererei an der Fassade.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen brennbaren Gegenstand durch ein eingeschlagenes Fenster einer Seitentür in die Baden-Badener Kirche St. Bernhard geworfen. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich starker Rauch, der sich bis in den Kirchenraum ausgebreitete. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Wie hoch der durch den Ruß verursachte Sachschaden ist, lässt sich nach Auskunft des katholischen Dekans Michael Teipel, der auch Pfarrer der Gemeinde St. Bernhard ist, am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. Er hofft, durch das schnelle Lüften des Gotteshauses das Schlimmste verhindern zu können.

Zeichen an die Wand geschmiert - ist es ein Davidstern?

Neben dem Brandanschlag haben die Täter an die Seitenwand der Kirche ein etwa zwei mal zwei Meter großes Zeichen geschmiert, das nach Teipels Interpretation einen jüdischen Davidstern darstellen könnte. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, der Kriminalpolizei und des Staatsschutzes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Teipels Auskunft hatte es im Vorfeld keine Drohungen gegen die Pfarrgemeinde gegeben. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zu einem Facebook-Kommentar des Gemeindediakons Stefan Lutz-Bachmann besteht, kann der Dekan nur vermuten.

Der Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit hatte im Zusammenhang mit der sogenannten Schnee-Demo von Corona-Gegnern im Januar bei Unterstmatt im Nordschwarzwald gepostet, es sei reizvoll, Buttersäure auf die Demonstranten zu versprühen.

Lutz-Bachmann hatte seinen Post bedauert und ihn bereits nach einer Stunde wieder gelöscht. Dennoch kursiert eine Version davon nach wie vor in den Sozialen Medien. Der Diakon hatte sich vor zwei Wochen dafür entschuldigt, ebenso wie Werner Henn, der frühere Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Baden-Baden, der sich auf Facebook ähnlich geäußert und als Konsequenz sein Amt niedergelegt hatte.

Teipel zufolge gab es in den vergangenen Wochen viele Anrufe im Pfarrbüro und einen regelrechten Shitstorm, sodass er die Polizei verständigt habe. Streifen hätten seither regelmäßig den Platz hinter der Kirche kontrolliert, weil dieser trotz des Ansammlungsverbots ein beliebter Treffpunkt sei. Christof Zaich, Mesner der Bernharduskirche, weist darauf hin, dass unbekannte bereits in der vergangenen Woche das Fenster der Seitentür eingeschlagen haben.

Die Polizei in Offenburg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0781) 212820.