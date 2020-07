Tribute to Bambi: Charity-Gala gastiert in Baden-Baden

Am Vorabend der Bambi-Verleihung am 21. November im Festspielhaus findet noch eine weitere Hochglanzveranstaltung in Baden-Baden statt: Am Freitag, 20. November, werden rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Kurhaus und im Casino erwartet. Dort will die Stiftung Tribute to Bambi viele Spenden für Kinderprojekte sammeln.

Die Tourismusstrategen und die Hotels in der Stadt können sich freuen: Zwei Veranstaltungen im November werden gewiss ein gewaltiges Echo in den Medien finden und viele Übernachtungsgäste in die Stadt locken. Mit der bereits bekannten Verleihung des Medienpreis Bambi am 21. November im Festspielhaus kommt eine weitere Hochglanzveranstaltung in die Bäderstadt. Am Vorabend – am Freitag, 20. November – gastiert die Benefizveranstaltung Tribute to Bambi im Kurhaus und Casino. Rund 500 Gäste aus Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft werden erwartet, teilte Hubert Burda Media mit. Darunter werden natürlich zahlreiche Prominente sein.

Zahlreiche Prominente werden erwartet

Konkrete Namen konnte eine Sprecherin von Burda Media nicht nennen, dafür sei es noch etwas zu früh. Sicher ist dagegen, dass die Veranstaltung erstmals in Baden-Baden gastiert. Im vergangenen Jahr fand das Hochglanzereignis in einem stillgelegten Heizkraftwerk in Berlin-Mitte statt.

Die Charity-Veranstaltung hat ein großes Ziel: Kindern in Not in Deutschland zu helfen. „Ich freue mich, dass das Charity-Ereignis Tribute to Bambi am Vorabend von Bambi stattfindet und damit näher an das hochkarätige Umfeld der Verleihung heranrückt, gemäß unserem Ziel: Bambi hilft Kindern“, wird Patricia Riekel, Vorstandsvorsitzende der Tribute to Bambi Stiftung, in der Mitteilung zitiert.

Stiftung sammelt Geld für Kinderprojekte

Seit 2001 sammelte die Stiftung über neun Millionen Euro und unterstützte über 150 gemeinnützige Organisation. Einige davon seien auch mehrfach gefördert worden, heißt es.