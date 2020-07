Chef-Dramaturgin leitet für ein Jahr das Theater Baden-Baden

1960 wurde Kekke Schmidt in Turin, Italien, geboren. Sie studierte Germanistik und Romanistik in Freiburg und Paris. Anschließend an eine Dramaturgieassistenz am Hamburger Thalia Theater war sie 1991 bis 1993 Dramaturgin bei Frank Baumbauer am Theater Basel.

Ihre weiteren Engagements führten sie ans Schauspiel Hannover, ans Nationaltheater Mannheim sowie von 2000 bis 2013 ans Schauspiel Stuttgart, zunächst in der Intendanz von Friedrich Schirmer, ab 2005 bei Hasko Weber.

Ab 2013 bis 2016 war sie Dramaturgin im Team von Anselm Weber am Schauspielhaus Bochum. Von 2003 bis 2011 lehrte Kekke Schmidt an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttgart (Bühnenbildklasse Martin Zehetgruber) und an der Akademie für Darstellende Künste Ludwigsburg.

2010 bis 2012 machte sie eine Weiterbildung zum Systemischen Coach. Seit 2014/2015 hat sie einen Lehrauftrag für Dramaturgie und Coaching am Studiengang Regie der Folkwang Universität der Künste.

Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Kekke Schmidt Chefdramaturgin am Theater Baden-Baden.