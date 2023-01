Natalie Nock aus Baden-Baden schafft es bei DSDS in den Recall

Mit Natalie Nock aus Baden-Baden ist nun auch die zweite Kandidatin aus der Region in die zweite Runde der Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gekommen. Ihr Auftritt wurde am Samstagabend ausgestrahlt. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Aileen Sager aus Birkenfeld geschafft, die Juroren von sich zu überzeugen.

„Das wird ein Happy End. Du bist happy und ich bin am Ende.“ Dieter Bohlen ist für genau solche Sprüche gefürchtet, die er schon beim Anteasern der Show am Samstagabend zum Besten gibt. Nock ist damit allerdings nicht gemeint gewesen. Anders als manche der gescheiterten Teilnehmer, die am Samstagabend vor ihr gezeigt werden, darf sie auf die nächste Runde bauen, dank Dieter Bohlen, der ihr die Chance dazu gegeben hat.

Ihn zu treffen, darauf hat sie sich ohnehin schon besonders gefreut. „Das ist der Beste. Ich bin so glücklich. Das ist unglaublich, das Gefühl“, sagt Nock. Zu diesem Gesangscasting mitgebracht hat sie die „liebe Mama“, die vor dem Auftritt erst mal die Beratung in Sachen Styling übernehmen darf. „Sieht toll aus“, befindet sie zum Outfit der 29-Jährigen, erkennt wenig später aber schnell, dass ihre Tochter vor den Juroren heute besonders viel redet.

Da muss auch der Pop-Titan erst mal durchatmen und will von ihr wissen, was sie denn mitgebracht hat. Es stehen zwei Songs zur Auswahl, einer von Beatrice Egli (Volles Risiko), einer von Vanessa Mai (Für Dich). „Viele sagen: Mir steht deutsch“, erklärt sie. „Ich singe besser deutsch, wie englisch.“ Vielleicht, weil ihre Mutter früher schon zu ihr gesagt hat, dass sie sich alles von der Seele singen soll.

Bohlen unterbricht Song und gibt Nock trotzdem eine Chance

„Ich sehe das als meine Aufgabe, die Menschen glücklich zu machen mit meinem Gesang“, erklärt sie der Jury. Bohlen muss trotzdem eingreifen und unterbricht den Song sehr schnell. „Warum singst Du nicht die Version von Catterfeld?“, fragt er. „Die hat doch viel mehr Gefühl. Da kann man besser zeigen, ob man gut singen kann.“

Gesagt, getan. Nock setzt noch einmal neu an. Das hat sich gelohnt. Die beiden Jurorinnen heben den Daumen, nur Pietro Lombardi senkt ihn. Am Ende ist es Dieter Bohlen, der sagt: „Ich würde Dir gerne eine Chance geben.“

Damit kommt Natalie Nock also eine Runde weiter; etwas, das auch Aileen Sager aus Birkenfeld geschafft hat. Ihr Auftritt wurde eine Woche zuvor ausgestrahlt. „Ich habe richtig Lust, jetzt gleich vor der Jury zu stehen“, wurde sie damals angekündigt, als sie die Treppe hinunter vor das Jurorenpult schritt.

„Ich werde auf jeden Fall mein Strahlen nicht verlieren und ich bleibe ich selber“, hatte sie sich für diesen Auftritt vorgenommen, bei dem sie auf den Spuren von Vanessa Mai wandelte: „Ich sterb für Dich“, sang sie sich - im Beisein ihres Opas, der den Auftritt wenige Meter neben ihr verfolgen durfte - in die Herzen der Juroren.

Auch Aileen Sager aus Birkenfeld überzeugt Jury

Bohlen hat den Song einst mit Vanessa Mai produziert. „Wer kann es dann besser beurteilen als ich. Du singst garantiert nicht schlechter als Vanessa“, lautete sein fachmännisches Urteil. Viel wichtiger sei aber das „Million-Dollar-Sell-Lachen“ in Aileen Sagers Gesicht, das ihn überzeugt hat: „Das Gesamtpaket, ich könnte das hinkriegen im Studio.“

Am Ende wollten alle vier Juroren Aileen Sager noch einmal sehen. Recall geschafft. Ein großer Erfolg für die Birkenfelderin, die bei DSDS ihren ersten Auftritt vor einer Fernsehkamera souverän gemeistert hat.

Im normalen Leben arbeitet sie als Medizinische Fachangestellte in einer Hausarztpraxis in Remchingen-Wilferdingen, sowie am Wochenende in einer Notfallpraxis in Pforzheim.

Jetzt wartet sowohl auf Natalie Nock, als auch auf Aileen Sager die nächste Runde und viele in der Region werden ihnen die Daumen drücken, dass sie bei dieser letzten Staffel noch weit kommen werden.