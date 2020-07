Merkurbahn Baden-Baden

Die Bergstation erhält einen Anbau für einen Aufzug

An der Merkur-Bergbahn in Baden-Baden laufen die Sanierungsarbeiten, um die Betriebstechnik zu erneuern und an der Berg- sowie Talstation barrierefreie Zugänge zu schaffen. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei rund 7,75 Millionen Euro.