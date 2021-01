Ein lauter Pfiff gellt über die Wiesen. Nochmal und nochmal. Christine Baumann versucht es immer wieder. Die 53-Jährige möchte damit nicht einen ausgebüxten Hund bei Fuß rufen. Das Pfeifen gilt vielmehr ihrer Rinderherde, die rund um den Bauernhof im Baden-Badener Stadtteil Geroldsau grast.

Doch die Schottischen Hochlandrinder wollen an diesem Wintertag nicht so richtig, wie Christine Baumann will. Immer wieder unterstützt sie ihre Pfiffe mit lauten Rufen: „Komm, komm.“