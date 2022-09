Zwei Tage nach Ende des SWR3 New Pop Festivals in Baden-Baden hat die veranstaltende Popwelle enthüllt, wer in diesem Jahr den „Pioneer of Pop“ bekommt.

Es wäre ein besonderer Coup gewesen: Beim SWR3 New Pop Festival hat die veranstaltende Popwelle in den vergangenen Jahren regelmäßig beim „Special“ im Festspielhaus Baden-Baden einen Star als „Pioneer of Pop“ ausgezeichnet.

Als das diesjährige „Special“ am vergangenen Donnerstag über die Bühne ging, gab es hingegen nur eine Auszeichnung für einen besonderen Newcomer, den Produzenten Tino Piontek und sein Projekt Purple Disco Machine.

Bekanntgabe am Montag nach Festival

Am Montag aber hat SWR3 nun doch einen Pioneer-of-Pop-Preisträger bekannt gegeben: Übergeben wurde die Trophäe an den britischen Sänger Ed Sheeran am Rande seiner Konzerte in Zürich, so die Mitteilung des Senders. Sheeran habe sich per Videobotschaft bedankt.

Ed Sheeran ist damit nach der Sängerin Anastacia und dem in Deutschland lebenden Iren Rea Garvey der dritte New-Pop-Act, der sowohl zu Beginn seiner Karriere vom Festival als Newcomer präsentiert als auch Jahre später mit dem Ehrenpreis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet wurde.

Bei dem 31-jährigen Sänger ging es allerdings besonders schnell: Sein Auftritt als New-Pop-Act im Kurhaus Baden-Baden liegt gerade mal zehn Jahre zurück. Anastacia und Rea Garvey hingegen debütierten im Jahr 2000 in der Kurstadt und erhielten den Ehrenpreis 17 beziehungsweise 18 Jahre danach.

Ed Sheeran denkt noch an Baden-Baden

Sheerans große Karriere habe man bereits vor zehn Jahren erahnen können, wird SWR3-Musikchef Gregor Friedel in der Mitteilung zitiert.

„Der kometenhafte Aufstieg, der danach folgte und den auch wir mit viel Freude verfolgt haben, hat in seinem Ausmaß aber wahrscheinlich auch Ed Sheeran selbst überrascht. Umso mehr freuen wir uns, dass er als Weltstar immer noch gerne an Baden-Baden zurückdenkt.“

Die Mitteilung verweist darauf, dass Ed Sheeran im vergangenen Jahr auf Instagram nach seinem Lieblingsort in Deutschland gefragt wurde. Seine Antwort: „Baden-Baden“.

Ed Sheeran habe seit Beginn seiner Karriere mittlerweile mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft, so die Mitteilung. Seine weltweite Tournee zum Multiplatin-Album „÷“ zwischen 2017 und 2019 gelte mit fast neun Millionen Besuchern als bis dato erfolgreichste Konzertreise.

Im April 2022 hat er seine aktuelle Tour mit dem Titel „Mathematics“ begonnen, die ihn kurz vor dem New Pop Festival nach München führte (12. September) und am Tag nach dem Special nach Zürich. Ein Zwischenstopp in Baden-Baden hätte das „Special“ außerordentlich „special“ gemacht, war aber offenbar nicht durchführbar.