Holzkohlegrill sorgt für richtige Glut

Warum ein Hinterhof in Baden-Baden am Wochenende zum beliebten Schaschlik-Treff wird

In ihrem Hinterhof in Baden-Baden-Oos wirft Familie Schneider jedes Wochenende den Holzkohlegrill an. Sie betreibt dort einen Schaschlik-Imbiss. Was ist das Erfolgsrezept?