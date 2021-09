Rund 800 Läufer am Start

Erfolgreicher Heel-Lauf in Baden-Badener nach Corona-Zwangspause

Gesperrte Straßen, flinke Beine, große Glücksgefühle. Am Freitag waren in der City alle ein bisschen „Heel“. Und das war nicht das schlechteste, das der Stadt passieren konnte. Davon zeugten die strahlenden Gesichter der rund 1.500 Teilnehmer, welche die Ziellinie am Goetheplatz erreichten.