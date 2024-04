Gezeichnete Erinnerung

Erinnerungen in Schwarz-Weiß: Peter Riek stellt seine Werke im Alten Dampfbad in Baden-Baden aus

Wie die prähistorischen Höhlenmaler ihre Bilder mit Kalkstein in die Felsen ritzten, so zeichnet Peter Riek seine Straßenbilder mit Kreide auf den Asphalt – als Erinnerung und gezeichnete Wahrnehmung der Welt. Zu sehen sind seine Arbeiten noch bis zum 26. Mai im Alten Dampfbad in Baden-Baden.