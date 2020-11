Eigentlich sollten sich Stars der Klassikszene auch im November im Festspielhaus Baden-Baden wieder die Klinke in die Hand geben. Doch die Corona-Pandemie hat dem größten deutschen Opernhaus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Konzertbetrieb ruht. Hinter den Kulissen wird allerdings bereits an der Zukunft des Hauses gearbeitet. Auch im Hauptausschuss des Gemeinderats ist das an diesem Montagabend ein Thema. Mit einer Investition von rund sieben Millionen Euro sollen eine energetische Sanierung des vor 22 Jahren in Betrieb genommenen Festspielhauses und ein Pilotprojekt im Foyer finanziert werden. Letzteres soll mit multimedialen Angeboten künftig auch tagsüber für Besucher geöffnet sein.

Eigentlich sind die Rahmenbedingungen für kommunale Investitionen - gelinde gesagt - nicht gerade günstig. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzen der Bäderstadt sind schließlich längst nicht abschließend zu beurteilen. Viele Einnahmen sind weggebrochen, dafür Mehrausgaben für die Bewältigung der Corona-Pandemie angefallen. Dennoch möchte die Stadt als frisch gebackener Eigentümer der Festspielhaus-Immobilie die Gunst der Stunde nutzen: Baden-Baden will vom Konjunkturpaket des Bundes profitieren. Der hat jüngst einen Betrag von 400 Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur bereitgestellt.

Projekte müssen jedoch eine „besondere regionale oder überregionale Bedeutung“ mit einer „sehr hohen Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Kommune und der Stadtentwicklungspolitik“ haben, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Mitglieder des Hauptausschusses. Die Kriterien müsste Baden-Baden eigentlich erfüllen können. Die energetische Sanierung dient schließlich der Energieeinsparung und damit dem Klimaschutz. So sollen ab den Jahren 2022 bis 2025 etwa Beleuchtungstechnik modernisiert und Lüftungsanlagen ebenso erneuert werden wie die Gebäudeleittechnik. Und die geplante strategische Öffnung des Foyers des Festspielhauses dient ohne Zweifel der Attraktivitätssteigerung der Kultureinrichtung, die bereits internationales Renommee genießt.

Auch ein Beitrag zu Stadtentwicklungspolitik ist nicht von der Hand zu weisen. „Unser Projekt könnte zur Weiterentwicklung der westlichen Vorstadt passen“, meint Festspielhaussprecher Rüdiger Beermann. Gemeint ist die Absicht, das Festspielhaus-Foyer künftig auch tagsüber zu öffnen. Die Fläche im Alten Bahnhof, auf der bis im September 1977 Züge in den Kopfbahnhof ein- und ausfuhren, ist bislang nur bei Veranstaltungen geöffnet. Dort werden dann Besucher bewirtet, außerdem gibt es dort unter anderem den Festspielhausshop. Mit modernster digitaler Technik ausgestattet soll das Foyer künftig auf verschiedenen Kanälen über das Festspielhaus informieren.

Der Clou: Auf einer 20 mal sechs Meter großen Projektionswand sollen Proben von Künstlern bzw. Orchestern übertragen werden. Die finden bislang noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mit solchen partizipativen Formaten, wie es im Fachjargon heißt, gibt es dann neue Einblicke in das, was im Festspielhaus bislang noch hinter den Kulissen geschieht. In Deutschland wäre das mit seinem 2.500 Plätzen größte deutsche Opernhaus mit einem solchen Angebot ein Vorreiter. Im Kern geht es dabei um neue Wege bei der Vermittlung klassischer Musik. „In diesem Bereich verändert sich derzeit sehr viel“, erläutert Festspielhaussprecher Beermann. Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, was technisch alles möglich ist und dafür sorgen, dass der Baden-Badener Kulturleuchtturm den technischen Anschluss nicht verpasst.

Den Hauptteil an den Kosten für die energetische Sanierung und die technische Aufrüstung des Foyers sowie eine im Jahr 2023 geplante Fassadensanierung soll die Stadt mit 55 Prozent tragen. Dann käme der Bund für die übrigen 45 Prozent auf. Dessen Anteil soll „in der Regel bei 0,5 bis drei Millionen Euro liegen“ - in diesen Rahmen würde das Projekt an der Oos perfekt passen. Ein Angebot, auf das sich ein privater Immobilienbesitzer bei einer Investition wohl auch gerne einlassen würde. Außerdem muss die Bäderstadt als Immobilienbesitzer ohnehin ein Haus bereitstellen, das einen Festspielhausbetrieb ermöglicht. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) steht dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. Das Angebot wecke Interesse für das Festspielhaus. Mergen könnte sich das Foyer künftig auch als Austragungsort für kleinere Konzerte nach dem „Ht