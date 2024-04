Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Baden-Baden: Finanzspritze für Maßnahmen in Ebersteinburg und im Rebland

Nach dem Rebland hat es Ebersteinburg in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum geschafft. Was passiert mit den bewilligten Fördermitteln von 708.500 Euro in Ebersteinburg, Neuweier, Steinbach und Varnhalt?