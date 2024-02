Kreative Künstler und Künstlerinnen

Gästebücher der Rantastic-Bühne in Baden-Baden: Große Namen und viele Erinnerungen

Was haben der Drummer von Deep Purple, Schauspieler Ben Becker und Comedian Bülent Ceylan gemeinsam? Sie haben alle Einträge in Gästebüchern der Rantastic-Bühne in Baden-Baden hinterlassen.