Zeugen gesucht

Gefährliche Körperverletzung eines 15-Jährigen in Baden-Baden

Nachdem ein 15-Jähriger am Donnerstagabend in Baden-Baden durch eine Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten wurde, bittet die Polizei um Hinweise auf die Täter. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr am Marktplatz.