Eindrücke von vor Ort

Gegen Extremismus für die Demokratie: Baden-Badener demonstrieren an der Fieserbrücke

Unter dem Motto: „Mut statt Angst“ veranstaltet das „Bündnis gegen Extremismus für die Demokratie“, zu dem Vertreter von Politik, Kirchen und Gesellschaft gehören, in Baden-Baden eine Kundgebung am Sonntagnachmittag an der Fieserbrücke.