Am Samstag vor zwei Jahren hatte der Lichtentaler „Löwen“ seinen letzten Öffnungstag. Zahlreiche Stammgäste verabschiedeten Pächterin Christa Franz mit mehr als nur einer Träne im Knopfloch und vielen Umarmungen. Seither wird das Traditionslokal in dem Stadtteil schmerzlich vermisst.

Anlass für Josef Kast, zu einem „Trauergedenkbierchentreff“ vor dem „Goldenen Löwen“ aufzurufen. Das fand eine rege Resonanz in der Lichtentaler Bevölkerung.

Frühere Pächterin des Lokals in Baden-Baden-Lichtental war sehr beliebt

„Von der Geburt bis zum Leichenschmaus, alles ist hier im Löwen gefeiert worden“, meint Rolf Maier bei dem Treffen traurig. Elke Mächler ergänzt: „Nach jedem Urlaub haben wir hier im Löwen traditionell den ersten Absacker in der Heimat genommen.“

Für Claudia Licht ist mit der Schließung des „Löwen“ ein Stück Zusammenhalt verloren gegangen. „Das Lokal liegt mitten im Ortskern, wir brauchten kein Auto, man konnte sich hier gut unterhalten und fein essen, Christa Franz war wie eine Mama für alle“, erinnert sie an die beliebte frühere Pächterin.

Das war noch eine richtige Wohlfühlkneipe. Wolfgang Breyer

Früherer Besucher des „Löwen“

Susanne Möller-Schmekenbecher vermisst neben dem beliebten Mittelpunkt Lichtentals die gute deutsche Küche, die sich alle Lichtentaler bei der Wiedereröffnung erhoffen. Der Bluesclub ist es leid, seit zwei Jahren die Bewirtung der Gäste mit Ehrenamtlichen selbst zu stemmen. „Auch die Bands bekommen ja hier nichts mehr zu essen“, moniert die zweite Vorsitzende Andrea Safidine.

Die Rollerfreunde sind auch zu der Protestaktion gekommen. Sie vermissen schmerzlich ihren Stammtisch. „Das war noch eine richtige Wohlfühlkneipe“, sagt Mitglied Wolfgang Breyer.

Stadt Baden-Baden betont: „Goldener Löwe“ soll bald wieder öffnen

Auch Christoph Beck will, dass der „Goldene Löwe“ zeitnah wieder öffnet. Für ihn und seinen Vater Andreas war klar, dem Aufruf Kasts zu folgen. Das Vereinslokal fehle allen in Lichtental. „Ich war schon als Kind mit Vater und Oma hier, so etwas will man erhalten“, sagt Beck.

Seitens der Stadt wird der dringende Wunsch nach Wiedereröffnung geteilt. „Die Stadt hat allerhöchstes Interesse daran, dass der Goldene Löwe schnellstmöglich wieder den Betrieb unter einem neuen Pächter eröffnet“, schreibt die Pressestelle auf Nachfrage.

Noch gibt es keinen Vertrag mit einem neuen Pächter

Es sei auch nicht so, dass in diesen zwei Jahren gar nichts passiert wäre. Derzeit würden in der entkernten und statisch ertüchtigten Küche sowie in den Kellerräumen umfangreiche Brandschutzarbeiten durchgeführt, so die Pressestelle weiter.

Die wesentlichen haustechnischen Arbeiten im Untergeschoss seien abgeschlossen. Die weiteren Renovierungsarbeiten hingen jedoch maßgeblich vom Betriebskonzept und der damit verbundenen Kücheneinrichtung eines künftigen Pächters ab.

Aktuell sei es jedoch noch zu keinem Vertragsabschluss gekommen. Deshalb könne die Frage zur Dauer der Arbeiten oder einem konkreten Zeitpunkt der Wiedereröffnung nicht abschließend beantwortet werden.

Auswahlgremium ist an der Entscheidung beteiligt

Es laufen laut der Pressestelle jedoch Gespräche. Alle wesentlichen Schritte werden demnach mit einem Auswahlgremium abgestimmt. Diesem gehören Vertreter aus allen Fraktionen des Gemeinderates an.