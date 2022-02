Für Immunkarten brauchen Menschen kein Smartphone, der QR-Code ist darauf abgedruckt. Apotheken in Baden-Baden verkaufen die blauen Scheckkarten schon seit mehreren Monaten an ihre Kunden. Dabei gab es häufiger Probleme.

Die Apotheker in Baden-Baden haben seit Beginn der Pandemie viel Arbeit. Sie testen auf das Coronavirus und stellen Impfzertifikate aus. Bei Letzterem gab es immer wieder Ärger – vor allem mit den blauen Immunkarten. Einige Apotheker drucken diese jetzt selbst.

Das gelbe Impfheft hat ausgedient. Seit Dezember benötigen Baden-Württemberger ein Zertifikat mit QR-Code, um sich als „corona-immun“ auszuweisen. Das Sozialministerium will so Fälschungen verhindern. Denn: Es sei schwerer, die Codes zu manipulieren.

Der QR-Code wird meist in einer App auf dem Handy gespeichert. Eine Alternative sind blaue Scheckkarten, die Immunkarten heißen. Der Code steht hier auf der Rückseite. Sie ersetzen das Smartphone.

Die Idee der Scheckkarten kommt von der Start-up-Firma ‍APO Pharma Immun aus Leipzig. Sie kooperiert auch mit Apothekern aus Baden-Baden – die verkaufen die Immunkarte an ihre Kunden. Die blaue Karte kostet rund zehn Euro.

Apotheker aus Baden-Baden druckt Immunkarten selbst

Ralph Thomas, Apotheker aus Baden-Baden, arbeitete mit dem Anbieter zusammen. Er betreibt die Apotheke im Kaiserhof. Anfangs wartete er nach eigenen Angaben vier bis fünf Tage auf die Scheckkarten. Als die Nachfrage stieg, habe es mehrere Wochen gedauert, bis die Post die Karten zugestellt habe.

Die Impfzertifikate sind auf dem Postweg verschwunden. Ralph Thomas, Apotheker aus Baden-Baden

Und dann seien etwa ein Drittel der Bestellungen gar nicht mehr angekommen. Zu diesem Zeitpunkt bestellte er etwa 20 Karten pro Tag. „Die Impfzertifikate sind auf dem Postweg verschwunden“, sagt Thomas. Zahlreiche Kunden beschwerten sich bei ihm. Er reklamierte die Lieferprobleme beim Anbieter – der stellte neue Karten aus.

Damit so etwas nicht nochmal passiert, druckt der Apotheker die Karten jetzt selbst. Dafür benutzt er seinen Laserdrucker. Die Rohlinge kauft er bei einem anderen Hersteller. „Es gibt mittlerweile mehrere Firmen, die Immunkarten vertreiben“, sagt er. Seine Scheckkarten sind dünner als das Original aus Leipzig. Darum bietet er seinen Kunden eine Schutzhülle an.

Impf-Zertifikat: Kunden brauchten Ersatz für gelbes Impfheft

Genauso macht es auch Sabine Hartje, Inhaberin der Kreuz- und der Augusta-Apotheke. Seit Januar stellt sie die Karten ebenfalls selbst her. Für knapp 900 Euro kaufte sie einen Laserdrucker. „Es beschwerten sich immer wieder Kunden, dass Karten nicht geliefert wurden“, sagt sie.

Laut Hartje lief die Bestellung der Karten über die Internetseite der Leipziger Firma. „Im Online-Portal stand nur, dass die Immunkarten versandt wurden“, sagt sie. Andere Infos bekam sie nicht. Hartje vermutet, dass die hohe Nachfrage den Hersteller überlastete. Als die gelben Impfhefte als Nachweis wegfielen, brauchten viele Menschen Ersatz. Im Dezember standen die Kunden Schlange.

Immunkarten kommen seit einiger Zeit wieder an

Lena Hammen, Inhaberin der Bernardus-Apotheke, kooperiert weiterhin mit dem externen Anbieter. Denn: Seit einiger Zeit kommen alle Bestellungen an. Darum hält Hammen einen Wechsel nicht für notwendig. „Ich bleibe bei dem System“, sagt sie.

Im Dezember hatten wir Probleme. Lena Hammen, Inhaberin der Bernardus-Apotheke

Sie kennt die Lieferprobleme. Für eine Kundin musste sie die Karte zweimal nachbestellen. „Im Dezember hatten wir Probleme“, sagt Hammen. Mittlerweile habe sich die Lage entspannt.

Leipziger Firma versendet Scheckkarten per Post

Die Leipziger Firma versende die Karten hauptsächlich mit der Deutschen Post – das bestätigt Geschäftsführer Tamim Al-Marie auf Anfrage. Einen Teil liefere sie mit regionalen Dienstleistern. „Ich vertraue dem Deutschen Postsystem, dass keine Briefe auf dem Postweg verschwinden“, sagt Al-Marie.

Ich vertraue dem deutschen Postsystem, dass keine Briefe auf dem Postweg verschwinden. Tamim Al-Marie, Geschäftsführer von APO Pharma Immun

Er nennt zwei mögliche Gründe für die Lieferprobleme: Die Post stellt die Karten wegen Tippfehlern in der Adresse nicht zu. Oder sie liefert das Paket trotz korrekter Adresse nicht aus. „Die genauen Gründe dafür sind für uns leider nicht im Einzelfall nachvollziehbar“, sagt er.

In beiden Fällen gehen die Pakete an den Hersteller zurück. Ob das auch bei den Bestellungen aus Baden-Baden so war, sagt Al-Marie nicht. Die Firma bitte Apotheker, Karten zu stornieren und neu zu ordern, wenn sie nach sieben Werktagen nicht beim Kunden ankämen. Dadurch verkürze sich die Wartezeit, wenn Bestellungen an den Hersteller zurückgingen.

Blaue Immunkarten sind keine Impfzertifikate

Fakt ist: Der QR-Code bleibt gleich, er wird vom Robert Koch-Institut ausgestellt. Bei einer Retoure wird er lediglich neu abgedruckt. Die Immunkarte ist kein Zertifikat – das ist der Code. Darum ist sie nur in Kombination mit dem Personalausweis gültig.

Außerdem stehen der Name des Kartenträgers, Geburtsdatum, die persönliche Kundennummer und das Datum der vollständigen Impfung auf der Scheckkarte. Beim Verlust könnten Dritte die Daten und den Nachweis missbrauchen.

Impfzertifikate QR-Code: Den Quick-Response-Code – was mit „schnelle Antwort“ übersetzt wird – entwickelte ein japanisches Unternehmen in den 90er Jahren. Später wurde er von anderen Firmen weiterentwickelt. Der Code besteht aus einem Kasten, in dem schwarze und weiße Quadrate abgebildet sind. Sie stellen die kodierten Daten binär dar. Europäische Union: Das Robert Koch-Institut nutzt den Code seit Juni 2021 als digitales Corona-Impfzertifikat – das gilt in der Europäischen Union. Anfang Februar schlug die EU-Kommission vor, die Rechtsgrundlage für die Nachweise bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern. Sie läuft in diesem Jahr aus. Außerdem will die Kommission, dass die Nachweise von Booster-Impfungen eindeutiger gekennzeichnet werden. Auch für Menschen, die an klinischen Studien teilnehmen, solle es ein Zertifikat geben. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

Bisher sind der Polizei noch keine Fälle bekannt, bei denen Baden-Badener ihre Immunkarte als „verloren“ meldeten. Auch gefälschte Karten seien noch nicht aufgetaucht, heißt es vom Polizeipräsidium in Offenburg. Trotzdem könnten Kartenbesitzer den Verlust ihrer Karte mitteilen, weil sie über eine Nummer verfüge.