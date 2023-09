In Baden-Baden gibt es wieder Oldtimer zu bewundern

Am Sonntag ist in der Innenstadt einiges los: 40 schmucke Autos werden ausgestellt, Mode wird präsentiert und die Geschäfte sind geöffnet. Damit greifen die Baden-Baden Classics eine alte Tradition auf.

Der Stadt Baden-Baden steht eine weitere attraktive Veranstaltung bevor. Am kommenden Sonntag werden in der Innenstadt 40 schmucke Oldtimer vorgestellt. Die Baden-Baden Classics greifen dabei eine alte Tradition des vergangenen Jahrhunderts auf, denn in einem Concours d’Elégance werden nicht nur die Fahrzeuge zu bewundern sein, sondern auch aktuelle Mode-Outfits, die die Baden-Badener Einzelhändler zusammenstellen und präsentieren.

Außerdem öffnen die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Veranstalter Marc Culas greift mit der Concours d‘Elégance eine langjährige automobile Tradition der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts auf. „Damals waren die Baden-Badener Automobilturniere bei Besuchern und Bewohnern der Kurstadt äußerst beliebt“, erklärt Culas beim Pressegespräch.

Die damalige Automobilveranstaltung dauerte eine Woche und umfasste verschiedene Anlässe. Marc Culas

Veranstalter

Gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden des Vereins „We love Baden-Baden“, Sascha Wachaczewsky und Matthias Hirsch, präsentiert er das Programm für die Baden-Baden Classics und den verkaufsoffenen Sonntag.

„Die damalige Automobilveranstaltung dauerte eine Woche und umfasste verschiedene Anlässe. Es gab ein Bergrennen, ein Flachrennen, ein Geschicklichkeitsturnier, einen Blumenkorso und auch ein Concours d’Elégance. Eben diesen Wettbewerb der Eleganz greifen wir nun wieder auf“, erklärte Culas den historischen Bezug.

Eine Jury vergibt verschiedene Preise für die in Baden-Baden vorgestellten Oldtimer

Und genau wie damals wird die automobile und die modische Eleganz kombiniert, bewertet und prämiert. Zwölf Pokale in vier Kategorien sind ausgelobt, unter anderem natürlich für das schönste Design, aber auch für den Erhaltungszustand der Fahrzeuge.

Auch der Seltenheitswert und die Bedeutung für die Automobilgeschichte werden belohnt. Der Jury gehören neben Veranstalter Culas ein Automobil-Historiker, ein Sachverständiger und ein Automobil-Designer an. Die Prämierung selbst wird am Abend gegen 17:30 Uhr stattfinden.

Am Sonntagvormittag ab 11 Uhr werden die automobilen Prunkstücke in Baden-Baden erwartet. Dabei werden die ausgewählten 40 Fahrzeuge nicht wie beim Oldtimer-Meeting im Juli vor dem Kurhaus präsentiert, sondern sie stehen mitten in der Stadt.

Angefangen vom Palais Gagarin am Augustaplatz über den Leopoldsplatz, die Fieser-Brücke, die Kurhaus-Kolonnaden, die Sophienstraße entlang und hinein in die Fußgängerzone bis zur Wagener Galerie reihen sich die historischen Fahrzeuge auf, darunter viele aus den 50er Jahren, der Wirtschaftswunderzeit.

Einen hohen ästhetischen Reiz haben die rassigen Sportwagen aus den 60er und 70er Jahren, wie der legendäre Jaguar E-Type und eine Corvette. Marc Culas freut sich auch auf den Ford GT40, ein historischer Rennwagen, der in den 60ern die 24 Stunden in Le Mans mitgefahren ist.

Auch der deutsche Vorkriegsklassiker BMW 327/328 aus dem Jahr 1938 ist zu sehen. „Der Sportwagen jener Zeit schlechthin“, so Experte Culas.

Einzelhändler zeigen aktuelle Trends der Herbst- und Wintermode

Zwischen 13 und 17 Uhr heißt das Motto dann „Classic Car meets Fashion“. Die Baden-Badener Einzelhändler zeigen in einer automobilen Modenschau aktuelle Trends der Herbst- und Wintermode. Jeweils zur vollen Stunde werden Models die Szene rund um die Cabriolets beleben und die neuen Kollektionen vorstellen. Eine ästhetische und elegante Darbietung, ganz wie der Titel Concours d’Elégance verspricht.

„Wir sind Herrn Culas dankbar für solche Aktivitäten, die für unsere Innenstadt wichtig sind“, erklärt Sascha Wachaczewsky von „We love Baden-Baden“. „Unsere 160 Mitglieder sind eingeladen, an diesem verkaufsoffenen Sonntag ein schönes Rahmenprogramm zu gestalten, um Baden-Baden als großartige Einkaufsstadt zu stärken.“

Wenn alle mitmachen, wird das richtig super, zumal gutes Wetter angesagt ist. Matthias Hirsch

„We love Baden-Baden“

Der Verein selbst wird sich, seine Ziele und Vorhaben in der Langen Straße an einem Stand vorstellen, wie Matthias Hirsch erklärt. „Wenn alle mitmachen, wird das richtig super, zumal gutes Wetter angesagt ist.“

Mit einem großzügigen floralen Geschenk greift der Verein auch ein bisschen den Gedanken früherer Blumenkorsos bei den Automobilturnieren auf. 150 Chrysanthemen-Töpfe werden die Innenstadt auch nach dem großen Oldtimer-Tag noch schmücken.

Und schließlich gab es im Pressegespräch auch noch ein großes Lob für die Stadtverwaltung, sowohl von Veranstalter Culas als auch vom Innenstadtverein. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Es gibt sehr viel Unterstützung und kurze, schnelle Entscheidungswege. Das macht richtig Freude und wird sich am Ende in der Qualität niederschlagen.“

Eintritt zur Concours d’Elégance muss nicht bezahlt werden. Die Baden-Badener werden gebeten, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, um die Parkplätze für auswärtige Besucher freihalten zu können.