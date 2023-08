Beim MG-Oldtimer-Treffen in Gernsbach fahren am Wochenende vier Fahrzeuge testweise mit E-Fuels. Die Begeisterung der Fahrer hat gleich mehrere Gründe.

Mit 68 PS geht es die Straße hoch zum Schloss Eberstein in Gernsbach-Obertsrot: Bernhard Hornung steuert seinen roten Oldtimer, einen MG A, am Sonntagvormittag durch die kurvige Strecke. Der Fahrtwind weht ihm ins Gesicht. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine ganz normale Ausfahrt – im Rahmen des MG-Oldtimer-Treffens in Gernsbach am Wochenende.

Das stimmt so aber nicht ganz: Hornungs Wagen fährt nicht mit normalem Sprit. Der Gernsbacher hat seinen rund 65 Jahre alten Oldtimer mit modernen E-Fuels betankt. Das sind klimaneutrale, synthetische Kraftstoffe. Sie werden mittels elektrischer Energie aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt.

+7 +5

Hornungs Wagen ist beim Oldtimer-Treffen nicht das einzige Fahrzeug der britischen Traditionsmarke MG, das mit E-Fuels fährt. „Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung 200 Liter E-Fuels bekommen“, berichtet Hornung. Er ist Mitorganisator des MG-Treffens in Gernsbach und Teil der Interessengemeinschaft (IG) British Car Friends Murgtal. „Wir haben fünf Eigentümer ausgewählt, die am Freitag einen vollen Tank mit E-Fuels bekommen sollten.“

Vier der insgesamt 28 Oldtimer wurden mit E-Fuels betankt

Weil ein Teilnehmer aber krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, seien letztlich nur vier der insgesamt 28 Oldtimer mit E-Fuels betankt worden: ein MG TC des Baujahrs 1947, ein MG B von 1976, ein MG F von 1997 und Hornungs Wagen. Der synthetische Kraftstoff wurde mit Kanistern in die Fahrzeuge gefüllt. Danach hieß es: Testen und Erfahrungen sammeln.

Im Rahmen des MG-Treffens düsten die 54 Teilnehmer am Samstag über eine 80 oder 45 Kilometer lange Route zum Schloss Neuenbürg. Am Sonntag kommen noch mal einige Test-Kilometer hinzu. Einige Interessierte fahren für eine Spende an „Gernsbach hilft“ in den Oldtimern mit.

Mein MG läuft mit E-Fuels genauso gut wie mit normalem Sprit. Hans Jensen

Mitglied MG Car Club Deutschland

Dann steht das Fazit der E-Fuels-Fahrer an. Teilnehmer Hans Jensen aus Kirchheim unter Teck ergreift das Mikrofon und sagt: „Mein Wagen läuft mit E-Fuels genauso gut wie mit normalem Sprit. Der Verbrauch ist gleich.“ Außerdem hätten die E-Fuels einen weniger intensiven Geruch wie Benzin. „Sie sind deutlich reiner“, so das Mitglied des MG Car Clubs Deutschland.

Hornung sieht in E-Fuels nicht nur die Zukunft für klimaneutrale Oldtimer-Treffen

Die anderen E-Fuels-Tester loben den Kraftstoff ebenfalls. Hornung betont: „Ich habe sogar den Eindruck, dass der Verbrauch bei E-Fuels etwas niedriger ist als bei normalem Sprit.“ Seiner Einschätzung nach könnten E-Fuels nicht nur die Zukunft für klimaneutrale Oldtimer-Treffen sein, sondern auch für alle anderen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

„Wenn die Oldtimer das können, können das andere Autos auch“, erklärt Hornung. Doch bis zu einer flächendeckenden Nutzung sei es noch ein weiter Weg: Noch kosteten E-Fuels rund fünf Euro pro Liter. „An Tankstellen kann der Kraftstoff bisher auch nicht getankt werden“, so Hornung.

Die MG-Liebhaber wollen sich davon nicht beirren lassen. Jensen: Geplant sei, bei allen künftigen Veranstaltungen des MG Car Clubs E-Fuels bereitzustellen. „Mindestens 200 Liter“, so das Versprechen.