In der Welt von Tony Marshall ist immer noch Musik

Sie sind die bekannteste Baden-Badener Familie: die Marshalls. Um ihren populärsten Vertreter, den Sänger Tony Marshall, ist es aber ruhig geworden. Der 84-jährige Ehrenbürger der Bäderstadt muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Im Mai erfüllte sich der Künstler noch einen „letzten Traum“ – zwei Konzerte mit seinen Söhnen Marc und Pascal im Theater in Baden-Baden. Dabei bewies er, wovon er im gleichnamigen Lied auch singt: In seiner Welt ist immer noch Musik.

Der bewegendste Moment stellt sich jeweils mit der letzten Zugabe ein. Tony Marshall stimmt die von seinem ältesten Sohn Marc getextete deutsche Version der Hippie-Hymne „Father And Son“ von Cat Stevens an.

„Keiner ahnt, wie’s mir geht, denk ich an morgen, weiß ich, dass ich vielleicht nicht mehr lang mit euch lachen kann“, singt der 84-Jährige. Das geht richtig unter die Haut.

Tony Marshall muss mehrmals pro Woche zur Dialyse

Nach einem Schlaganfall im Jahr 2019 und einem Nierenversagen muss er mehrmals die Woche zur Dialyse. Seit zehn Jahren leidet er zudem an einer Nervenkrankheit, die zu Lähmungen in den Beinen führt. Im Oktober 2021 lag er mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation.

Den Lebensmut hat der Mann dennoch nicht verloren: „Wenn man älter wird, muss man mit der einen oder anderen Krankheit rechnen.“

Zu seinen Glanzzeiten hatte der studierte Opernsänger, der zum „Fröhlichmacher der Nation“ wurde, in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent und Hits am laufenden Band. Beim Pennälerball im Jahr 1955 stand Tony zum ersten Mal auf der Bühne.

Mit dem Lied „Schöne Maid“ gelang ihm 16 Jahre später der Durchbruch. Über 50 Alben und 120 Singles hat der Musikstar veröffentlicht.

Mit Frau Gaby feierte Tony Marshall Diamantene Hochzeit

Am Donnerstag, 2. Juni, gab es im Hause Marshall einen anderen Grund zum Anstoßen. Tony und seine Frau Gaby feierten Diamentene Hochzeit. Mit der Spielgefährtin aus Sandkastenzeiten ist der Sänger seit 1962 verheiratet.

Sein ältester Sohn Marc ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und hat sich ebenfalls als Sänger und Entertainer einen Namen gemacht.

Während das Ende des Duos Marshall & Alexander – zusammen mit dem Tenor Jay Alexander – am 28. Januar mit dem letzten Konzert der Abschiedstour in Heilbronn besiegelt wird, ist Marc Marshall mit zahlreichen anderen Projekten beschäftigt. Er steht unter anderem als Schauspieler in einer Komödie auf der Bühne.

Am 25. August will er ferner auf der Freilichtbühne Ötigheim unter dem Titel „Amusitra“ mit Gästen ein Fest der Sinne feiern. „Da wird sich vieles wiederfinden, was ich in den vergangenen Jahren aufgebaut habe“, verrät er.