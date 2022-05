Neuer Park-Service

Kennzeichen in Baden-Baden digital erfasst: Was für ein Irrsinn!

Wegen der Kameras, die zur Regelung von Zufahrtsrechten am Leopoldsplatz in Baden-Baden genutzt werden sollen, wird ein Fass aufgemacht – aber jeder Autofahrer, der in die Kongresshausgarage einfährt, wird automatisch aufgenommen. Was für ein Irrsinn!