In 30 Minuten von Karlsruhe nach Berlin? Das ist eine Vision. Um neue Konzepte und Lösungen für die Mobilitätswende nach Corona geht es bei der Regionalkonferenz der Technologieregion Karlsruhe in Baden-Baden.

Von der Normalität ist der Betrieb im Kongresshaus Baden-Baden wegen der Corona-Pandemie noch sehr weit entfernt. Doch das Geschäft ist immerhin wieder etwas angelaufen. „Wir freuen uns über jede Veranstaltung“, sagt die Baden-Badener Tourismus- und Kongresschefin Nora Waggershauser.

An diesem Dienstag bis einschließlich Donnerstag (6. bis 8. Juli) kommt auch wieder etwas Leben in die Immobilie in zentraler Lage am Augustaplatz. Die Technologieregion (TRK) Karlsruhe, ein Zusammenschluss aus 29 Gesellschaftern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen, gastiert mit einer Regionalkonferenz zum Thema Mobilitätswende an der Oos.

Experten aus drei Bundesländern und aus dem Elsass diskutieren über eine klimafreundliche Mobilität der Zukunft.