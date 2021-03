Eigentlich haben die Baden-Badener seit Montag ein Anrecht auf einen kostenlosen Schnelltest, doch an der Umsetzung hapert es noch. Apotheker und Ärzte stehen vor unterschiedlichen Problemen und auch bei der Stadt sind noch Fragen offen.

Wer in Baden-Baden aktuell einen kostenlosen Schnelltest machen möchte, hat es nicht leicht. Seit diesem Montag hat jeder in Deutschland das Recht, sich mindestens einmal die Woche auf das Coronavirus testen zu lassen.

Die Stadt stellt das jedoch noch vor Herausforderungen. Sie bekomme zwar Schnelltests geliefert, diese würden aktuell aber nur für Wahlhelfer, Mitarbeiter an Schulen und in Kindergärten eingesetzt.

Im Moment sei zudem noch unklar, ob das Land auch Apotheken mit den Tests beliefert oder ob sich diese selbst versorgen müssen und das Material am Ende abrechnen können, teilt die städtische Pressestelle auf BNN-Nachfrage mit. Deswegen böten aktuell nur wenige Apotheken kostenlose Tests an. Insgesamt seien es sechs Apotheken in der Bäderstadt, die überhaupt Tests anbieten können.