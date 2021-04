Im Baden-Badener Krematorium wird es bis zu 850 Grad heiß

Im vergangenen Jahr wurde die Technik des historischen Krematoriums in Baden-Baden für 1,5 Millionen Euro erneuert. Wie sieht es im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes aus?

Vor rund einem Jahr wurde im Krematorium in der Friedhofstraße in Baden-Baden die vorerst letzte Einäscherung durchgeführt. Vorerst, wohl gemerkt. Am 29. Februar 2020 begannen große Umbauarbeiten, die bis zum 25. August angedauert haben.

Ruhig wurde es in dieser Zeit in dem Gebäude keineswegs, als hinter den denkmalgeschützten Kulissen eine neue Ära eingeläutet wurde. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert, um die Technik komplett zu erneuern.

Wahrzunehmen ist davon nach außen erst einmal wenig. Vielmehr präsentiert sich das Krematorium, das übrigens bereits am 25. Oktober 1909 in Betrieb genommen wurde und damit eines der ältesten in Deutschland ist, als geschmackvolle Mischung von Alt und Neu.