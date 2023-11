Leseförderung erreicht rund 4.000 Baden-Badener Kinder

Mit ihrem breiten Angebot zur Leseförderung hat die Stadtbibliothek Baden-Baden in den vergangenen zehn Monaten Tausende Kinder erreicht. „Wir haben an über 150 Tagen insgesamt 324 Veranstaltungen mit rund 4.000 teilnehmenden Kindern gehabt“, fasst die Kinderbibliotheksleiterin Ilka Hamer zufrieden zusammen: „Das ist wirklich beachtlich.“

Thematische Klassenführungen mit Piraten- oder Detektiv-Rallyes

Einerseits habe man die Kinder im Klassenzimmer besucht, andererseits gab es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadtbibliothek selbst, zu denen man sich auch anmelden konnte. Dazu zählte neben thematischen Klassenführungen mit Piraten- oder Detektiv-Rallyes sowie Märchenreisen auch die Veranstaltungsreihe „Lesewelten“.

„Hier setzen wir den Fokus ganz speziell auf Lesen lernen und Lust haben, Lesen lernen zu wollen“, sagt Hamer. Denn die Lesefähigkeit eines Kindes habe immer etwas mit der persönlichen Motivation zu tun.

Musikschüler vertonen „Swimmy“ von Leo Lionni

Mit einer bunten Palette an Veranstaltungen will das Team der Stadtbibliothek die Kinder auch weiterhin neugierig aufs Lesen machen:

Höhepunkt aller Veranstaltungen im Monat Dezember ist am Dienstag, 12. Dezember, 18.30 Uhr, das musikalische Erzählkonzert „Swimmy“ für Kinder ab fünf Jahren. In Kooperation mit der Clara-Schumann-Musikschule vertonen deren Schüler im Alten Ratssaal die Kinderbuchgeschichte von Leo Lionni unter der Leitung von Anna Jans, Cristina Dubrowsky-Vecchi und Irina Wagner. „In der Geschichte geht es um einen kleinen Fisch und den Mut, anders zu sein“, erklärt Hamer: „Dazu sieht man die Bilder und kann in die Geschichte eintauchen.“

Fremdsprachige Lesereisen (ab drei Jahren): Russische Geschichten liest Nadja Andrienko am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 17 Uhr vor. Am Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 11.30 Uhr nimmt Ayfer Beker die Kinder mit auf eine Deutsch-Türkische Vorlesereise. Bunte Geschichten abwechselnd in deutscher und spanischer Sprache liest Shirley Schalla-Calderón am Samstag, 9. Dezember, von 11 bis 11.30 Uhr. Olivier Baillard liest am Samstag, 16. Dezember, von 11 bis 11.30 Uhr Geschichten auf Deutsch und Französisch. Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mitmach-Werkstatt rund um Lego, Roboting und Elektronik

Maker Space (ab acht Jahren): Die offene Mitmach-Werkstatt „Maker Space“ rund um Lego, Roboting, Elektronik und Energie findet freitags am 8. und 22. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Eintritt: drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Lesewelten (für Kinder der ersten und zweiten Klassen): Zur Stärkung der Lesemotivation präsentieren Literaturpädagogin Petra Grobecker und Handpuppe Pelle am Freitag, 8. Dezember, von 16 bis 17 Uhr Gedichte und Geschichten zum Lesen lernen. Rund um ein Buch wird gespielt, gesungen und gelesen. Um Voranmeldung wird gebeten.

Bilderbuchaktion (ab drei Jahren): Am Freitag, 22. Dezember, 16 bis 17 Uhr sind Kinder zum Zuhören, Spielen und Singen rund um eine Geschichte eingeladen – mit und ohne Eltern. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Vorlesereise (ab drei Jahren): An jedem 4. Samstag im Monat lesen Mitglieder des Vereins „Leselust in Baden“ in bunter Themen- und Stimmenvielfalt Vorlesegeschichten in deutscher Sprache vor. So auch am Samstag, 23. Dezember, 11 bis 11.30 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung nicht erforderlich.

Einen Treffpunkt für bilinguale Familien bietet das Internationale Kinder Café am Samstag, 2. Dezember, von 12 bis 13 Uhr. In gemütlicher Runde kann man sich austauschen und gegenseitig Hilfestellung geben. Das kostenfreie Treffen wird moderiert von Michelle Fernanda Pechloff. Weitere Treffen finden am 3. Februar und 2. März statt.

Bade-Anekdoten aus der Sommerhauptstadt Europas im 19. Jahrhundert

Bei einer Führung durch das Muße-Literaturmuseum kann man sich für Baden-Baden in der Weltliteratur, aber auch für die Welt der Literatur in Baden-Baden begeistern lassen – samt mittelalterlicher Bade-Anekdoten. Dazu gibt es Geschichten aus der Sommerhauptstadt Europas im 19. Jahrhundert und Interessantes zu Alfred Döblin, Ivan Turgenev oder Mark Twain.

Die professionell erstellte Ausstellung ist durch ein Forschungsprojekt an der Universität Freiburg zum Thema „Muße“ nach Baden-Baden gekommen. Führungen finden statt am Freitag, 1. und 29. Dezember, 16 bis 17 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 11.30 bis 12.30 Uhr, sowie Mittwoch, 13., und Donnerstag, 21. Dezember, jeweils von 16 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Um Voranmeldung wird gebeten.

Der Literaturkreis, ein Gesprächskreis zu Romanen für Erwachsene, trifft sich am Dienstag, 12. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen per Telefon oder E-Mail möglich

Anmeldungen: Sofern für die oben genannten Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist, kann diese per E-Mail an stadtbibliothek@baden-baden.de oder per Telefon (07221) 93 22 60 erfolgen.