Leidenschaftlicher Sportler

Letzte Ehre für seine Mutter: Steinbacher holt Titel bei Bodybuilding-WM in Spanien

Zoltan Szasz ist Metzger und Bodybuilder. Seit 5 Jahren arbeitet er in Steinbach. Als Teenager in Rumänien war Schwarzenegger sein Idol, nun konnte sich Szasz selbst als Bodybuilder bei den Weltmeisterschaften in Spanien beweisen.