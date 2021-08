Japan, Lolita, Baden-Baden? Wie das unter einen Hut geht, wollen Lisa Notaro und Ulrike Kalisch mit einem Projekt beweisen, das Mode und Kultur auf besondere Weise kombiniert.

„Ich bin in Baden-Baden geboren, aufgewachsen und habe auch nach dem Abitur hier gelebt“, berichtet Lisa. Sie hatte Jobs im Theater und im Festspielhaus. Bis sie 2015 ihr Studium der Japanologie in Heidelberg aufnahm, hatte sie also reichlich mit der Kultur in ihrer Heimatstadt zu tun.

Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche ging es dann allerdings erst mal nach Asien. „Ich wollte dort ein sechsmonatiges Praktikum machen, habe es aber gleich verlängert.“ Weil es ihr gar so gut gefiel, ging sie auf Jobsuche. „Seit Januar habe ich eine Vollzeitstelle in Tokyo.“