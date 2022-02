Muggensturms Bürgermeister Dietmar Späth (Freie Wähler) tritt bei der Oberbürgermeisterwahl am 13. März in Baden-Baden an. Das hat der 59-Jährige am Freitag gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Seine offizielle Bewerbung will Späth bis Montag im Rathaus abgeben.

Schon seit Wochen gehen Gerüchte durch die Stadt, nach denen Dietmar Späth seinen Hut in den Ring werfen will. Am Freitag wurde der Redaktion eine Broschüre zugespielt, die Späth im Wahlkampf verteilen möchte. Zudem war der OB-Bewerber in den zurückliegenden Tagen dabei beobachtet worden, wie er unter anderem am Rathaus für offizielle Bewerbungsfotos posierte.

Das seien alles Vorbereitungen gewesen. „Eigentlich wollte ich mich erst am Montag offiziell als Bewerber vorstellen“, sagte Späth darauf angesprochen, bestätigte dann aber, dass er kandidieren wird. Einige Unterstützungsunterschriften fehlten ihm noch. Er wolle aber die Bewerbung bis Montag im Rathaus abgeben.

Als eine seiner Hauptaufgaben sehe er es, die Stadtteile zu stärken, heißt es in der Wahlbroschüre Späths, und Versprechungen aus der Vergangenheit zu erfüllen. Baden-Baden bestehe schließlich nicht nur aus der Kernstadt. Er wolle wieder mehr Menschlichkeit ins Rathaus einziehen lassen und auch die Digitalisierung in der Stadt voranbringen.

Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden: Dietmar Späth strebte schon andere Ämter an

Der Diplom-Verwaltungswirt Dietmar Späth ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seit 1993 ist er Bürgermeister von Muggensturm, befindet sich also in seiner vierten Amtszeit. Seine Gemeinde ist gut aufgestellt, als einzige Kommune im Landkreis Rastatt ist sie auch in Corona-Zeiten schuldenfrei.

Die OB-Kandidatur in Baden-Baden ist nicht Späths erster Versuch, ein anderes Amt anzustreben: Er kandidierte 2005 als Landrat für den Landkreis Rastatt und 2007 als Oberbürgermeister von Achern, unterlag aber in beiden Wahlen. Diese Ambitionen nahm man ihm in Muggensturm nicht übel: Bei der Wiederwahl 2017 wurde er dort mit 97,2 Prozent der gültigen Stimmen als Bürgermeister bestätigt.