Aufmerksamkeit für Künstler

Namenloser Platz in Baden-Baden wird nach Oskar Schlemmer benannt

Ein großer Name für einen kleinen Platz: Zwischen Fremersberg- und Bismarckstraße wird der Künstler Oskar Schlemmer geehrt. Er kam krank in die Stadt und starb 1943 ganz in der Nähe des Platzes.