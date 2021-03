Neuer Schulleiter der Robert-Schuman-Schule in Baden-Baden: ein Kennenlernen ohne Treffen

Für Jörg Rother, neuer Schulleiter der Robert-Schuman-Schule, war es ein ungewöhnlicher Start. Im September 2020, mitten in der Corona-Pandemie, trat er seinen neuen Posten an der beruflichen Schule an, an der 1.650 Schüler unterrichtet werden. Die erste Konferenz mit den 100 Lehrkräften fand in der Festhalle in Oos statt.

Danach wurde es schwieriger. „Die größte Hürde war: Wie soll man Leute kennen lernen, die man eigentlich gar nicht treffen kann?“, berichtet der 52-Jährige. „Die meisten kannte ich zu Anfang nur aus Online-Sitzungen.“ Inzwischen fühlt sich Jörg Rother verankert, vor allem im Führungsteam, mit dem er regelmäßig Kontakt hat. „Ich bin als Mensch gut angekommen und fühle mich aufgenommen“, sagt er. „Ich komme mit Freude jeden Morgen zur Schule.“

Zwar sei es schwierig gewesen, während der Pandemie eine neue Stelle anzutreten, doch da das Haus über einen hohen Organisationsgrad verfüge und die Grundstrukturen funktionierten, funktioniere es auch im Krisenmodus. „Ich kenne die Schule bisher nur so, für mich ist das der Normalzustand“, erklärt Jörg Rother pragmatisch.