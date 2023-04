Ostereiersuche für Leser von BT und BNN

Ostern steht bevor, und wie üblich weilt in dieser Zeit ein spezieller Prominenter in Baden-Baden: der Osterhase. Der erholt sich vor seinem großen Einsatz gern in der Kurstadt. Eigentlich ist ihm diese Ruhe heilig, aber eine Ausnahme macht er dann doch. Für BT und BNN erfüllt er mitten im Urlaub einen besonderen Auftrag und ermöglicht so ein Eiersuchspiel für die Leser. Zu gewinnen gibt es zwei Restaurant-Gutscheine im Wert von je 100 Euro.

Ostern ist für den berühmten Hasen eine besondere Herausforderung: Dann muss er seine Superkräfte nutzen, um in kürzester Zeit überall auf der Welt körbeweise Eier zu verstecken.

Kein Wunder, dass er vorher gern unter dem Radar bleibt, ein wenig in den Baden-Badener Thermen planscht und die Diskretion eines weltbekannten Grandhotels an der Lichtentaler Allee genießt.

Meister Lampe erscheint im Trenchcoat

Zum Termin mit der Redaktion erscheint Meister Lampe deshalb inkognito mit langem Trenchcoat. Den großen Korb mit Eiern hat er in die elegante Papiertüte eines Baden-Badener Modehauses gepackt, um weniger aufzufallen. Seit Jahren versteckt er exklusiv für die Leser des Badischen Tagblatts bereits vor Ostern Eier, nun hat er die Kooperation erstmals auch auf die Badischen Neuesten Nachrichten ausgeweitet.

Die Leser dürfen später zählen, wie viele Eier auf den Fotos auf dieser Seite versteckt sind. Doch erst einmal müssen diese Fotos natürlich entstehen. „Für euch mache ich das doch gern“, sagt das Langohr beim Treffen mit der Redaktion ein bisschen großspurig und klopft mit einem seiner großen Füße auf den Asphalt. „Aber wir müssen uns beeilen, ich habe nachher noch eine Spa-Anwendung.“ Also hüpft er mit großen Sprüngen hinauf zur Stourdza-Kapelle. Das Team von der Zeitung kommt kaum hinterher.

Keine Möhren im Baden-Badener Kurpark

Oben angekommen, staunt der Hase über die weiß blühenden Magnolienbäume. „Aber da fehlt noch das gewisse Etwas“, meint er dann und hängt einige Eier an die Äste. Ohnehin könnte die Blumenpracht der Stadt hasenfreundlicher sein, grummelt er bei der Arbeit. „Warum bekommen die Berliner Philharmoniker ein Blütenmeer, und für mich wird im Kurgarten nicht eine einzige Karotte gesetzt? Möhren blühen auch schön.“

Nachdem er seine Dekoration vollendet hat, hoppelt er weiter Richtung Stadt und findet sich bald auf der Fieserbrücke wieder. „Für einen international arbeitenden Hasen wie mich sind solche autofreien Plätze natürlich beruhigend“, freut er sich über die Verkehrsberuhigung. Er verteilt einige Eier auf dem glatten Bodenbelag, dann geht es weiter zum Brunnen am Leo.

Obwohl der Hase sich die Löffel über das Gesicht hält, erkennen ihn hier viele. „Schnell weiter“, murmelt er und linst zwischen seinen Ohren hervor. „Wenn ich erst anfange, Eier zu signieren, werden wir heute nicht mehr fertig. “ Er hüpft durch die Fan-Reihen in der Fußgängerzone und über die Rathaus-Staffeln hinauf in den ruhigen Rathaus-Garten.

Gleich fällt ihm die Bronzeskulptur von Zarin Elisabeth auf. Er schmückt die Dame mit einer bunten Eierkette. „Sind leider nicht von Fabergé“, flüstert er ihr zu. „Aber meine Originale sind auch was wert.“

Noch ein Zwischenstopp auf dem Wochenmarkt auf dem Augustaplatz, dann geht es ins Stadtmuseum, wo der Hase das Roulette-Spiel durcheinanderbringt. „Jetzt muss ich aber“, sagt er danach und klappt den Mantelkragen hoch. „Viel Spaß beim Eierfinden“, ruft er noch über die Schulter, als er mit wehenden Ohren davon hüpft.

So funktioniert die Teilnahme

Das Badische Tagblatt und die Badischen Neuesten Nachrichten verlosen insgesamt zwei 100-Euro-Gutscheine, einen vom Restaurant „Blume“ in Sandweier, einen vom „Le Bistro“ in Baden-Baden.