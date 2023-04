Viele Betten bleiben leer

Osterfestspiele Baden-Baden: Hoteliers jammern ein wenig, Händler sind zufrieden

Die Osterfestspiele sind in der Regel ein wichtiger Impuls für den Start in die Baden-Badener Tourismus-Saison. Nach der Corona-Pandemie läuft das Geschäft teilweise holprig an. Woran liegt das?