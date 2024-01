Firma KIK-TV stellt das Programm

Patient wundert sich: Macht das Klinikum in Baden-Baden Werbung für die AfD?

Ein Patient aus Kuppenheim verbringt mehrere Stunden in der Notaufnahme des Klinikums in Baden-Baden-Balg. Auf einem Monitor in der Wartezone sieht er angeblich einen AfD-Werbespot. Was es damit auf sich hat.