Playmate des Jahres

Baden-Baden im Zeichen des Playboys: Gala und Fotoshooting

Der Playboy hat das Casino in Baden-Baden für sein Fotoshooting für die "Playmate des Jahres" genutzt. Das bestätigt der Chefredakteur des Männermagazins, Florian Boitin. Auch das Titelbild für die nächste Ausgabe, die an diesem Donnerstag am Kiosk erscheint, entstand in Baden-Baden. Im Casino wird an diesem Mittwochabend die "Playmate des Jahres" gekürt.