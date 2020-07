Männermagazin Playboy

"Playmate des Jahres": Kür im Casino Baden-Baden

So manches Herz wird an diesem Abend höher schlagen: Im Casino in Baden-Baden kürt das Männermagazin Playboy an diesem Mittwoch die "Playmate des Jahres". Rund 200 Gäste werden erwartet, darunter auch Prominente wie Regina Halmich, Leslie Mandoki, Tina Ruland oder Sonja Kirchberger.