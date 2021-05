Polizei in Baden-Baden kontrolliert verstärkt die Auto-Poser- und Tuningszene

In Baden-Baden hat die Polizei am Donnerstag Abend insgesamt siebzehn Autos auf technische Veränderungen kontrolliert. Dabei fanden die Beamten an sechs Fahrzeugen Veränderungen, die unerlaubt waren.

Die Polizei in Baden-Baden hat am Donnerstagabend bis in die Nacht verstärkt Fahrzeuge aus der Auto-Poser- und Tuningszene kontrolliert. Dabei fanden die Beamten laut Pressemitteilung an sechs von siebzehn Fahrzeugen Veränderungen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Die verantwortlichen Fahrer erwarten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und sind verpflichtet, ihre Fahrzeuge wieder in einen einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.