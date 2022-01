Sanierung der Lichtentaler Straße in Baden-Baden: Nächster Bauabschnitt sorgt für Sperrungen

Die Lichtentaler Straße in Baden-Baden wird 2022 weiter umgestaltet. Das sorgt vor allem im Stadtverkehr für Veränderungen. Wir klären auf, was sich bei den Sperrungen und Umleitungen tut.

Die Umgestaltung und Sanierung der Lichtentaler Straße in Baden-Baden wird 2022 fortgesetzt. Bei geeigneter Witterung gehen die Arbeiten im Bereich von der Holzhofstraße bis zur Einmündung der Stephanienstraße ab Dienstag, 11. Januar, weiter. Dieser Bauabschnitt ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden.

Die Arbeiten in der Lichtentaler Straße sind bereits die dritte öffentliche Straßenbaumaßnahme im Sanierungsgebiet Südliche Neustadt nach dem Kreisverkehr am Bertholdplatz und der Neugestaltung von Du-Russel-Straße und Blechnergasse.

Die Lichtentaler Straße wird in drei Abschnitten erneuert, wobei der erste Sektor von der Weinbergstraße bis zur Holzhofstraße bereits fertig ist. Der nächste Abschnitt soll laut einer Mitteilung der Stadtpressestelle voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen werden. Zuletzt folgt dann der Bereich bis zur Du-Russel-Straße.

Durch die Sperrung der Lichtentaler Straße mit dem Einmündungsbereich der Stephanienstraße bis hin zur Blechnergasse stellt der nun startende zweite Bauabschnitt laut Stadtverwaltung die größte Herausforderung dar. Allein schon wegen der notwendigen Kanalarbeiten muss der Bereich voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird weiter über Maria-Viktoria-Straße und Ludwig-Wilhelm-Straße umgeleitet. Die Stephanienstraße zwischen Lichtentaler Straße und Eichstraße ist für den Zeitraum dieser Arbeiten nur noch für Anlieger in umgekehrter Richtung befahrbar. Die Zufahrt erfolgt aus Richtung Eichstraße, die Ausfahrt über Blechnergasse und Du-Russel-Straße.

Die umgekehrte Verkehrsführung ist erforderlich, um Rettungswege zu gewährleisten. Die Parkplätze in der Stephanienstraße bleiben auf der gewohnten Seite erhalten, werden aber in der neuen Fahrtrichtung angeordnet. Um dies umzusetzen, tritt dort am 11. Januar ein eintägiges Halteverbot in Kraft. Verkehrsteilnehmer, die die Stephanienstraße als Verbindung Richtung Rotenbachtal nutzen, werden gebeten, den Bereich großräumig über den Michaelstunnel zu umfahren.