Ansturm auf Schnelltest-Stationen nach Lockerungen in Baden-Baden

Die Wiedereröffnung der Gastronomie und die Lockerungen in vielen weiteren Bereichen haben in Baden-Baden einen Ansturm auf die Schnellteststationen ausgelöst. Es herrscht Hochbetrieb. Die Zahl der Testwilligen hat sich mehr als verdoppelt.

Sie sind in aller Munde oder Nase – und heiß begehrt. Manche haben aber auch schon die Nase voll „und sind gereizter als früher“, hat zumindest Kimo Böhler, Geschäftsstellenleiter des Testzentrums am Augustaplatz, festgestellt.

Auf jeden Fall aber ist mit einem tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltest in der Tasche im Stadtkreis Baden-Baden seit einer Woche wieder vieles möglich.

Wer in den Genuss der Lockerungen in Gastronomie, Einzelhandel oder Tourismus kommen möchte, muss getestet, geimpft oder genesen sein. Entsprechend viele Bürger nutzen das kostenfreie Schnelltest-Angebot und stürmen momentan die Schnelltestzentren. Und davon gibt es in der Bäderstadt immer mehr. Sie schießen wie die Pilze aus dem Boden.