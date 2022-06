Angstgefühle sind nicht zu verspüren

Wanderer im Höhengebiet des Schwarzwalds machen sich wegen Wolfssichtungen keine Sorgen

Mehrere Wolfssichtungen im Nordschwarzwald wurden in den vergangenen Monaten dokumentiert. Wanderer, die am Wochenende im Höhengebiet am Ruhestein unterwegs waren, ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Die Meinungen, ob Wölfe gejagt werden sollen, sind allerdings geteilt.