Verkaufsoffener Sonntag

Shoppen in Baden-Baden: Uhr für 40.600 Euro, Schloss für 19,5 Millionen und BH für 98 Pfennig

In Baden-Baden muss auch bei grauen Wolken und Regen an einem verkaufsoffenen Sonntag keine Langeweile aufkommen. Manches, was im Schaufenster angeboten wird, ist für Otto Normalverbraucher schön anzuschauen, aber unerschwinglich.